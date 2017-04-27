После Евровидения нелегальные АГЗП не возобновят свою работу - Г.Плис

"Нет (после проведения Евровидения демонтированы нелегальные АГЗП не возобновят свою работу - ред.), мы ежедневно мониторим ситуацию для того, чтобы нелегалы ​​не возвращались на старые места. Отслеживаем и я надеюсь, что нам удастся все же контролировать эту ситуацию. И, в конце концов, навести правопорядок в этом секторе", - сказал Г.Плис.

Также он отметил, что существуют механизмы, которые позволят предотвращать возобновлению деятельности нелегальных газовых модулей.

"Механизм достаточно прост. Если вы открыли заправку, и земля не оформлена, то это самозахват. Если вы признаете, что это ваша заправка, то вы автоматически подпадаете под административное правонарушение. Если вы не признаете, что она ваша, потому что не хотите брать ответственность за то, что она установлена ​​нелегально, то это предмет для уголовного производства, заявлений в налоговую, в полицию, в прокуратуру. Поэтому установление такой заправки нарушает очень большое количество действующих нормативных правовых актов - это почти в 95% уголовная ответственность", - рассказал Г.Плис.

Как сообщал УНН, несмотря на демонтаж в столице, газовые модули продолжают работать в пригороде.

Добавим, что легальные операторы рынка горючего поддержали инициативу КГГА демонтировать все нелегальные АГЗП в столице.

Однако, некоторые эксперты предполагают, что после Евровидения незаконный газовый бизнес может снова возобновить свою работу.