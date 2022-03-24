Після війни може наступити глобальна продовольча криза та політична дестабілізація – Зеленський
Київ • УНН
КИЇВ. 24 березня. УНН. Президент України Володимир Зеленський заявив, що після війни, яку розпочала росія в Україні може прийти глобальна продовольча криза та політична дестабілізація. Про це він сказав виступаючи на саміті "Великої сімки", передає кореспондент УНН.
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"Українські міста – Маріуполь, Харків, Чернігів, Охтирка та інші міста – виглядають так, ніби сталася глобальна катастрофа. Настільки вони розбиті. Дороги з цих міст, по яких рятувалися люди, нагадують знімальний майданчик постапокаліптичного фільму із сотнями спалених та розстріляних машин", - сказав Зеленський.
Деталі
Президент наголосив, що сталася глобальна катастрофа.
"Росія знищила глобальну архітектуру безпеки, нанесла потужний удар по міжнародним відносинам. Але це тільки початок. За цією війною може прийти глобальна продовольча криза. Чим довше не буде миру на українській землі, тим менше продовольства з України отримає світовий ринок. А отже, у багатьох країнах Азії, Африки, навіть у Європі можуть виникнути надзвичайні проблеми з доступом до базових продуктів, з цінами на продовольство. Це однозначно завершиться політичною дестабілізацією. Може, в цьому також – мета російського керівництва? Мені це невідомо", - розповів Зеленський.
Доповнення
Президент України Володимир Зеленський подякував міжнародним партнерам за допомогу та висловив сподівання, що саміти НАТО, Євросоюзу та “Великої сімки”, які розпочинаються у Брюсселі, продемонструють подальшу підтримку української держави у її боротьбі за свободу.