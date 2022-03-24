После войны может наступить глобальный продовольственный кризис и политическая дестабилизация - Зеленский

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"Украинские города - Мариуполь, Харьков, Чернигов, Ахтырка и другие города - выглядят так, будто произошла глобальная катастрофа. Настолько они разбиты. Дороги из этих городов, по которым спасались люди, напоминают съемочную площадку постапокалиптического фильма с сотнями сожженных и расстрелянных машин", - сказал Зеленский.

Детали

Президент подчеркнул, что произошла глобальная катастрофа.

"Россия уничтожила глобальную архитектуру безопасности, нанесла мощный удар по международным отношениям. Но это только начало. За этой войной может прийти глобальный продовольственный кризис. Чем дольше не будет мира на украинской земле, тем меньше продовольствия из Украины получит мировой рынок. А значит, во многих странах Азии, Африки, даже в Европе могут возникнуть чрезвычайные проблемы с доступом в базовым продуктам с ценами на продовольствие. Это однозначно завершится политической дестабилизацией. Может, в этом также - цель российского руководства? Мне это неизвестно", - рассказал Зеленский.

Дополнение

Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил международных партнеров за помощь и выразил надежду, что саммиты НАТО, Евросоюза и “Большой семерки”, которые начинаются в Брюсселе, продемонстрируют дальнейшую поддержку украинского государства в его борьбу за свободу.