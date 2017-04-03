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Після виборів в Еквадорі спалахнули протести

Київ • УНН

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КИЇВ. 3 квітня. УНН. В Еквадорі почалися хвилювання після підрахунку 96% голосів на президентських виборах, згідно з чим колишній віце-президент Ленін Морено випередив консерватора Гільєрмо Лассо на кілька відсотків, після чого останній закликав людей вийти на вулиці, передає УНН з посиланням на ВВС.

Ленін Морено набирає приблизно 51% голосів, консерватор Гільєрмо Лассо - близько 49%.

Виборча рада Еквадору поки не оголошувала переможця, проте діючий президент Рафаель Корреа вже написав в Twitter, що тенденція до перемоги Л.Морено незворотна, оскільки різниця в кількості поданих голосів перевищила 200 тисяч.

"Велика новина для великої батьківщини: революція повернула собі перемогу в Еквадорі, праві сили переможені, не дивлячись на їх мільйони і ЗМІ, більш ніж два відсотки різниці, Ленін - президент", - написав Р.Корреа.

Утім, на думку Г.Лассо, його суперник скористався адміністративним ресурсом і фальсифікував частину бюлетенів. У своєму Twitter Г.Лассо викладає скани, як він стверджує, сфальсифікованих документів, закликаючи людей протестувати.

"Давайте діяти мирно, але твердо. Ви повинні вийти на вулицю та сказати: не можна красти мій голос, бо Еквадору потрібні зміни", - пише політик.

Як зазначається, від того, хто переможе на виборах в Еквадорі, залежить доля засновника порталу WikiLeaks Джуліана Ассанжа, який вже шість років не покидає посольство Еквадору в Лондоні. Г.Лассо у випадку своєї перемоги обіцяв виселити Дж.Ассанжа з посольства протягом 30 днів.

"Я сердечно запрошую пана Лассо протягом 30 днів залишити Еквадор (з офшорними мільйонами або без)", - прокоментував Дж.Ассанж в Twitter поразку консерватора.

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