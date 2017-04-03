После выборов в Эквадоре вспыхнули протесты

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
11 марта, 20:55 • 58252 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 106558 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 163924 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 120346 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 118923 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 113836 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 105134 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107278 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103742 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 156033 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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После выборов в Эквадоре вспыхнули протесты

После выборов в Эквадоре вспыхнули протесты

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 3 апреля. УНН. В Эквадоре начались волнения после подсчета 96% голосов на президентских выборах, согласно с чем бывший вице-президент Ленин Морено опередил консерватора Гильермо Лассо на несколько процентов, после чего последний призвал людей выйти на улицы, передает УНН со ссылкой на ВВС.

Ленин Морено набирает примерно 51% голосов, консерватор Гильермо Лассо - около 49%.

Избирательный совет Эквадора пока не объявлял победителя, однако действующий президент Рафаэль Корреа уже написал в Twitter, что тенденция к победе Л.Морено необратима, поскольку разница в количестве поданных голосов превысило 200 тыс.

"Большая новость для великой родины: революция вернула себе победу в Эквадоре, правые силы побеждены, несмотря на их миллионы и СМИ, более чем два процента разницы, Ленин - президент", - написал Р.Корреа.

Впрочем, по мнению Г.Лассо, его соперник воспользовался административным ресурсом и фальсифицировал часть бюллетеней. В своем Twitter Г.Лассо выкладывает сканы, как он утверждает, сфальсифицированных документов, призывая людей протестовать.

"Давайте действовать мирно, но твердо. Вы должны выйти на улица и сказать: нельзя красть мой голос, потому что Эквадору нужны перемены", - пишет политик.

Как отмечается, от того, кто победит на выборах в Эквадоре, зависит судьба основателя портала WikiLeaks Джулиана Ассанжа, который уже шесть лет не покидает посольство Эквадора в Лондоне. Г.Лассо в случае своей победы обещал выселить Дж.Ассанжа из посольства в течение 30 дней.

"Я сердечно приглашаю господина Лассо в течение 30 дней оставить Эквадор (с оффшорными миллионами или без)", - прокомментировал Дж.Ассанж в Twitter поражение консерватора.

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