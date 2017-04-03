После выборов в Эквадоре вспыхнули протесты

Ленин Морено набирает примерно 51% голосов, консерватор Гильермо Лассо - около 49%.

Избирательный совет Эквадора пока не объявлял победителя, однако действующий президент Рафаэль Корреа уже написал в Twitter, что тенденция к победе Л.Морено необратима, поскольку разница в количестве поданных голосов превысило 200 тыс.



"Большая новость для великой родины: революция вернула себе победу в Эквадоре, правые силы побеждены, несмотря на их миллионы и СМИ, более чем два процента разницы, Ленин - президент", - написал Р.Корреа.

Впрочем, по мнению Г.Лассо, его соперник воспользовался административным ресурсом и фальсифицировал часть бюллетеней. В своем Twitter Г.Лассо выкладывает сканы, как он утверждает, сфальсифицированных документов, призывая людей протестовать.

"Давайте действовать мирно, но твердо. Вы должны выйти на улица и сказать: нельзя красть мой голос, потому что Эквадору нужны перемены", - пишет политик.

Как отмечается, от того, кто победит на выборах в Эквадоре, зависит судьба основателя портала WikiLeaks Джулиана Ассанжа, который уже шесть лет не покидает посольство Эквадора в Лондоне. Г.Лассо в случае своей победы обещал выселить Дж.Ассанжа из посольства в течение 30 дней.

"Я сердечно приглашаю господина Лассо в течение 30 дней оставить Эквадор (с оффшорными миллионами или без)", - прокомментировал Дж.Ассанж в Twitter поражение консерватора.