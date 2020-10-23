Після виборів у Кличка хочуть підвищити тарифи на проїзд - документ

"Прошу взяти участь в нараді з питання можливості підвищення тарифів на перевезення пасажирів в громадському транспорті загального користування на обгрунтування компенсації за перевезення пільгових категорій громадян у 2021 році. Нарада відбудеться 23 жовтня 2020 року ", - сказано в документі.

Густіла направив його директору Департаменту економіки та інвестицій Наталії Мельник, директору Департаменту фінансів Володимиру Репіку, генеральному директору КП "Київпастранс" Дмитру Левченко, начальнику КП "Київський метрополітен" Віктору Брагінського. А так же - директору Департаменту транспортної інфраструктури Валентину Осипову.

Нагадаємо, що в даний час активісти мітингують під Департаментом транспортної інфраструктури КМДА, який очолює підозрюваний у розкраданні бюджетних коштів Осипов. Кияни впевнені, що мер Кличко в курсі злочинних схем Осипова і Густелева по розкраданню грошей на ремонтах столичних дорогах.

Кияни обурені, тим, що Кличко підвищив Осипова на посаді, коли той вже фігурував в кримінальній справі. Більш того, учасники мітингу вважають, що мер намагається вплинути на хід слідства. Саме з цього засідання по Осипову перенесли нібито через те, що суддя за кілька годин до засідання написав заяву на відпустку.