Після виборів у Кличка хочуть підвищити тарифи на проїзд - документ

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КИЇВ. 23 жовтня. УНН. У Київській міській державній адміністрації після місцевих виборів, які відбудуться 25 жовтня, планують підвищити тариф на проїзд. Проїзд в громадському транспорті столиці буде коштувати 10 гривень. Про це стало відомо з листа, який профільний заступник мера Києва Віталія Кличка Олександр густіла розіслав чиновникам КМДА і головам КП, передає УНН з посиланням на Голос.ua .

"Прошу взяти участь в нараді з питання можливості підвищення тарифів на перевезення пасажирів в громадському транспорті загального користування на обгрунтування компенсації за перевезення пільгових категорій громадян у 2021 році. Нарада відбудеться 23 жовтня 2020 року ", - сказано в документі.

Густіла направив його директору Департаменту економіки та інвестицій Наталії Мельник, директору Департаменту фінансів Володимиру Репіку, генеральному директору КП "Київпастранс" Дмитру Левченко, начальнику КП "Київський метрополітен" Віктору Брагінського. А так же - директору Департаменту транспортної інфраструктури Валентину Осипову.

Нагадаємо, що в даний час активісти мітингують під Департаментом транспортної інфраструктури КМДА, який очолює підозрюваний у розкраданні бюджетних коштів Осипов. Кияни впевнені, що мер Кличко в курсі злочинних схем Осипова і Густелева по розкраданню грошей на ремонтах столичних дорогах.

Кияни обурені, тим, що Кличко підвищив Осипова на посаді, коли той вже фігурував в кримінальній справі. Більш того, учасники мітингу вважають, що мер намагається вплинути на хід слідства. Саме з цього засідання по Осипову перенесли нібито через те, що суддя за кілька годин до засідання написав заяву на відпустку.

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