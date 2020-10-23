После выборов у Кличко хотят повысить тарифы на проезд - документ
Киев • УНН
КИЕВ. 23 октября. УНН. В Киевской городской государственной администрации после местных выборов, которые состоятся 25 октября, планируют повысить тариф на проезд. Проезд в общественном транспорте столицы будет стоить 10 гривен. Об этом стало известно из письма, которое профильный заместитель мэра Киева Виталия Кличко Александр Густелев разослал чиновникам КГГА и главам КП, передает УНН со ссылкой на Голос.ua.
“Прошу принять участие в совещании по вопросу возможности повышения тарифов на перевозку пассажиров в общественном транспорте общего пользования на обоснование компенсации за перевозку льготных категорий граждан в 2021 году. Совещание состоится 23 октября 2020 года”, - сказано в документе.
Густелев направил его директору Департамента экономики и инвестиций Наталье Мельник, директору Департамента финансов Владимиру Репику, генеральному директору КП “Киевпастранс” Дмитрию Левченко, начальнику КП “Киевский метрополитен” Виктору Брагинскому. А так же - директору Департамента транспортной инфраструктуры Валентину Осипову.
Напомним, что в настоящее время активисты митингуют под Департаментом транспортной инфраструктуры КГГА, который возглавляет подозреваемый в хищении бюджетных средств Осипов. Киевляне уверены, что мэр Кличко в курсе преступных схем Осипова и Густелева по разворовыванию денег на ремонтах столичных дорогах.
Киевляне возмущены, тем, что Кличко повысил Осипова в должности, когда тот уже фигурировал в уголовном деле. Более того, митингующие считают, что мэр пытается повлиять на ход следствия. Именно по этому заседание по Осипову перенесли якобы из-за того, что судья за несколько часов до заседания написал заявление на отпуск.