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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
15:53 • 51893 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 75873 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
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Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 101896 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

Эксклюзив
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 120085 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 97892 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 100793 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 103532 просмотра

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После выборов у Кличко хотят повысить тарифы на проезд - документ

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 23 октября. УНН. В Киевской городской государственной администрации после местных выборов, которые состоятся 25 октября, планируют повысить тариф на проезд. Проезд в общественном транспорте столицы будет стоить 10 гривен. Об этом стало известно из письма, которое профильный заместитель мэра Киева Виталия Кличко Александр Густелев разослал чиновникам КГГА и главам КП, передает УНН со ссылкой на Голос.ua.

“Прошу принять участие в совещании по вопросу возможности повышения тарифов на перевозку пассажиров в общественном транспорте общего пользования на обоснование компенсации за перевозку льготных категорий граждан в 2021 году. Совещание состоится 23 октября 2020 года”, - сказано в документе.

Густелев направил его директору Департамента экономики и инвестиций Наталье Мельник, директору Департамента финансов Владимиру Репику, генеральному директору КП “Киевпастранс” Дмитрию Левченко, начальнику КП “Киевский метрополитен” Виктору Брагинскому. А так же - директору Департамента транспортной инфраструктуры Валентину Осипову.

Напомним, что в настоящее время активисты митингуют под Департаментом транспортной инфраструктуры КГГА, который возглавляет подозреваемый в хищении бюджетных средств Осипов. Киевляне уверены, что мэр Кличко в курсе преступных схем Осипова и Густелева по разворовыванию денег на ремонтах столичных дорогах.

Киевляне возмущены, тем, что Кличко повысил Осипова в должности, когда тот уже фигурировал в уголовном деле. Более того, митингующие считают, что мэр пытается повлиять на ход следствия. Именно по этому заседание по Осипову перенесли якобы из-за того, что судья за несколько часов до заседания написал заявление на отпуск.

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