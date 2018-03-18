Після виборів РФ є шанс, що діалог щодо Донбасу і миротворців піде швидше - експерт

"Всі ми абсолютно чітко зафіксували зменшення бойових дій з осені. Восени минулого року була ескалація, але це все не пов'язано з виборами. Це фактор, який грає колосальну роль в українській внутрішній політиці. Але він не відіграє такої ролі в російській внутрішній політиці. Є загальна рамка - якщо Росія зараз припинить повністю підтримку сепаратистів, а українська армія за підтримки Заходу військовим шляхом придушила б сепаратистський рух, то, природно, це було б сприйнято в Росії, в значній частині суспільства досить болісно", - розповів він.

Але, за словами експерта, це "така радикальна форма", на сьогодні, швидше за все, не реальна.

"А все інше Росію хвилює дуже мало, і цей фактор, і сама по собі ситуація, тобто, якщо ви думаєте, що там раптом когось обстріляли, і всі різко надихнулися - ні. Там суспільну увагу сфокусовано зовсім на інших питаннях - на конфронтації з Заходом, тому що війну на Донбасі розглядають не інакше як конфронтацію із Заходом. Україна не розглядається як персонаж, який може нанести потенційну шкоду Росії", - вважає Волошин.

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Крім Донбасу, пояснив експерт, є ще справа Скрипаля, відносини зі США, і Україна є всього лише одним з елементів.

"Є своя переговорна логіка, яка до виборів не прив'язана, вона прив'язана суто технічно інституційно - якісь важлива і знакова, вікові рішення Путіну було б логічно оголошувати, або брати участь в їх прийнятті, вже ставши вчетверте президентом. Тому, якісь домовленості намічаються, ми прекрасно це все розуміємо, і, яка б не була конфронтація із Заходом з інших питань, в цілому діалог щодо Донбасу і миротворців йде досить конструктивно. Дійсно, після завершення виборів, з'являється шанс, що процес піде ще швидше. Але не тому, що Путіну потрібно або не потрібно використовувати це у внутрішньому порядку, а тому, що такого масштабу речі, природно, планувалися на цей період", - сказав він.

Нагадаємо, сьогодні проходять вибори президента в Росії. Виборчі дільниці окупанти розгорнули і в окупованому Криму.