После выборов РФ есть шанс, что диалог по Донбассу и миротворцам пойдет быстрее - эксперт

“Все мы абсолютно четко зафиксировали уменьшение боевых действий с осени. Осенью пришлого года была эскалация, но это все не связано с выборами. Это фактор, который играет колосальную роль в украинской внутренней политике, определяющий. Но он не играет такой роли в российской внутренней политике. Есть общая рамка — если Россия сейчас прекратит полностью поддержку сепаратистов, а украинская армия при поддержке Запада военным путем подавила бы сепаратистское движение, то, естественно, это было бы воспринято в России, в значительной части общества достаточно болезненно”, — рассказал он.

Но, по словам експерта, это “такая радикальная форма”, которая на сегодня скорее всего не реальна.

“А все остальное Россию волнует очень мало, и этот фактор, и сама по себе ситуация, то есть, если вы думаете, что там вдруг кого-то обстреляли, и все резко вдохновились — нет. Там общественное внимание сфокусировано совсем на других вопросах — на конфронтации з Западом, потому что войну на Донбасе рассматривают не иначе как конфронтацию с Западом. Украина не рассматривается как персонаж, который может нанести потенциальный вред России”, — считает Волошин.

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Помимо Донбасса, пояснил эксперт, есть еще дело Скрипаля, отношения с США, и Украина является всего лишь одним из элементов.

“Есть своя переговорная логика, которая к выборам не привязана, она привязана сугубо технически институционально — какие-то важне и знакове, вековые решения Путину было бы логично оглашать, или участвовать в их принятии, уже став в четвертый раз президентом. Поэтому, какие-то договоренности намечаются, мы прекрасно это все понимаем, и, какая бы ни была конфронтация с Западом по другим вопросам, в целом диалог по Донбассу и миротворцам идет достаточно конструктивно. Действительно, после завершения выборов, появляется шанс, что процесс пойдет еще быстрее. Но не потому, что Путину нужно или не нужно использовать это во внутренней повестке, а потому, что такого масштаба вещи, естественно, планировались на этот период”, — сказал он.

Напомним, сегодня проходят выборы президента в России. Избирательные участки оккупанты развернули в аннексированном Крыму.