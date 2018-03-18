После выборов РФ есть шанс, что диалог по Донбассу и миротворцам пойдет быстрее - эксперт

ukru
США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
17:10 • 5730 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
16:40 • 12640 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
15:15 • 59180 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
11:47 • 71828 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 101634 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

Эксклюзив
Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
10 марта, 06:48 • 108967 просмотра

Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT
10 марта, 00:20 • 116444 просмотра

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 121812 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

Эксклюзив
Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 132910 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 146774 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Скандал в TikTok: Хейли Бибер отвергает обвинения в насмешке над Селенной Гомес

Скандал в TikTok: Хейли Бибер отвергает обвинения в насмешке над Селенной Гомес

10 марта, 08:24 • 105179 просмотра
Великобритания консультирует Украину перед переговорами с США в Саудовской Аравии - Times

Великобритания консультирует Украину перед переговорами с США в Саудовской Аравии - Times

10 марта, 08:29 • 93575 просмотра
14 "здоровых" продуктов, которые могут навредить вашему здоровью

14 "здоровых" продуктов, которые могут навредить вашему здоровью

10 марта, 09:54 • 110445 просмотра
Бритни Спирс снова танцует под песню Джастина Тимберлейка – фанаты удивлены

Бритни Спирс снова танцует под песню Джастина Тимберлейка – фанаты удивлены

10 марта, 10:01 • 78260 просмотра
Смерть Галины Хатчинс: жена Болдвина написала письма детям перед оглашением вердикта суда

Смерть Галины Хатчинс: жена Болдвина написала письма детям перед оглашением вердикта суда

10 марта, 10:58 • 63408 просмотра
публикации
Глава АРМА Дума после конфликта с антикоррупционерами пытается вернуть доверие новым меморандумом

Глава АРМА Дума после конфликта с антикоррупционерами пытается вернуть доверие новым меморандумом

16:00 • 24608 просмотра
Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

15:15 • 59173 просмотра
14 "здоровых" продуктов, которые могут навредить вашему здоровью

14 "здоровых" продуктов, которые могут навредить вашему здоровью

10 марта, 09:54 • 110445 просмотра
АРМА обещает проводить отбор управляющих через Прозорро.Продажи, но когда – неизвестно

АРМА обещает проводить отбор управляющих через Прозорро.Продажи, но когда – неизвестно

7 марта, 15:14 • 181362 просмотра
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
Эксклюзив

7 марта, 08:52 • 214923 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Игра Death Stranding 2 получила дату релиз в июне

Игра Death Stranding 2 получила дату релиз в июне

15:34 • 15857 просмотра
Смерть Галины Хатчинс: жена Болдвина написала письма детям перед оглашением вердикта суда

Смерть Галины Хатчинс: жена Болдвина написала письма детям перед оглашением вердикта суда

10 марта, 10:58 • 63408 просмотра
Бритни Спирс снова танцует под песню Джастина Тимберлейка – фанаты удивлены

Бритни Спирс снова танцует под песню Джастина Тимберлейка – фанаты удивлены

10 марта, 10:01 • 78260 просмотра
Скандал в TikTok: Хейли Бибер отвергает обвинения в насмешке над Селенной Гомес

Скандал в TikTok: Хейли Бибер отвергает обвинения в насмешке над Селенной Гомес

10 марта, 08:24 • 105179 просмотра
Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

7 марта, 19:45 • 194254 просмотра
Актуальное
После выборов РФ есть шанс, что диалог по Донбассу и миротворцам пойдет быстрее - эксперт

После выборов РФ есть шанс, что диалог по Донбассу и миротворцам пойдет быстрее - эксперт

Киев  •  УНН

 • 16963 просмотра

КИЕВ. 18 марта. УНН. По окончанию выборов в РФ может появится шанс, что процесс урегулирования конфликта на Донбассе пойдет быстрее, но только потому, что эти мероприятия планировались до выборов. Об этом в комментарии УНН рассказал бывший директор департамента информационной политики МИД Украины, политолог Олег Волошин.

“Все мы абсолютно четко зафиксировали уменьшение боевых действий с осени. Осенью пришлого года была эскалация, но это все не связано с выборами. Это фактор, который играет колосальную роль в украинской внутренней политике, определяющий. Но он не играет такой роли в российской внутренней политике. Есть общая рамка — если Россия сейчас прекратит полностью поддержку сепаратистов, а украинская армия при поддержке Запада военным путем подавила бы сепаратистское движение, то, естественно, это было бы воспринято в России, в значительной части общества достаточно болезненно”, — рассказал он.

Но, по словам експерта, это “такая радикальная форма”, которая на сегодня скорее всего не реальна.

“А все остальное Россию волнует очень мало, и этот фактор, и сама по себе ситуация, то есть, если вы думаете, что там вдруг кого-то обстреляли, и все резко вдохновились — нет. Там общественное внимание сфокусировано совсем на других вопросах — на конфронтации з Западом, потому что войну на Донбасе рассматривают не иначе как конфронтацию с Западом. Украина не рассматривается как персонаж, который может нанести потенциальный вред России”, — считает Волошин.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В аннексированном Крыму проголосовало более половины избирателей - СМИ

Помимо Донбасса, пояснил эксперт, есть еще дело Скрипаля, отношения с США, и Украина является всего лишь одним из элементов.

“Есть своя переговорная логика, которая к выборам не привязана, она привязана сугубо технически институционально — какие-то важне и знакове, вековые решения Путину было бы логично оглашать, или участвовать в их принятии, уже став в четвертый раз президентом. Поэтому, какие-то договоренности намечаются, мы прекрасно это все понимаем, и, какая бы ни была конфронтация с Западом по другим вопросам, в целом диалог по Донбассу и миротворцам идет достаточно конструктивно. Действительно, после завершения выборов, появляется шанс, что процесс пойдет еще быстрее. Но не потому, что Путину нужно или не нужно использовать это во внутренней повестке, а потому, что такого масштаба вещи, естественно, планировались на этот период”, — сказал он.

Напомним, сегодня проходят выборы президента в России. Избирательные участки оккупанты развернули в аннексированном Крыму.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

политикаНовости Мира

Обратиться по вопросам размещения рекламы