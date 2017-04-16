Після великодніх вихідних в Україну прийде похолодання

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КИЇВ. 16 квітня. УНН. З вівторка 18 квітня в Україну прийде похолодання, яке протримається тиждень. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила синоптик Наталія Діденко, передає УНН.

“З вівторка в Україну заходить похолодання, яке потриває з тиждень. Температура денна поступово опускатиметься нижче +10 градусів вдень, вночі до 0-4 градусів тепла і місцями до 1-5 градусів морозу!” — повідомила Н.Діденко.

Синоптик додала, що сьогодні, 16 квітня, в Україні очікуються дощі, а завтра, 17 квітня, буде сухо, але холодно.

За її даними, у Києві на Великдень ще відносно тепло, протягом дня піде дощ. Завтра, 17 квітня, і на найближчий час буде холодно.

Як повідомляв УНН, у неділю 16 квітня в Україні очікуються пориви вітру 15-20 м/с. А у більшості областей Лівобережжя на ґрунті очікуються заморозки 0-5 градусів.

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