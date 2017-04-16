После пасхальных выходных в Украину придет похолодание

“Со вторника в Украине заходит похолодание, которое продлится около недели. Температура дневная постепенно будет опускаться ниже +10 градусов днем, ночью до 0-4 градусов тепла и местами до 1-5 градусов мороза!” — сообщила Н.Диденко.

Синоптик добавила, что сегодня, 16 апреля, в Украине ожидаются дожди, а завтра, 17 апреля, будет сухо, но холодно.

По ее данным, в Киеве на Пасху еще относительно тепло, в течение дня пойдет дождь. Завтра, 17 апреля, и на ближайшее время будет холодно.

Как сообщал УНН, в воскресенье 16 апреля в Украине ожидаются порывы ветра 15-20 м/с. А в большинстве областей Левобережья на почве ожидаются заморозки 0-5 градусов.