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Після спроби штурму Жовтневого палацу поліція відкрила провадження

Після спроби штурму Жовтневого палацу поліція відкрила провадження

Київ • УНН

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КИЇВ. 17 грудня. УНН. За фактом спроби захоплення Жовтневого палацу прихильниками лідера "Руху нових сил" Міхеіла Саакашвілі поліція відкрила кримінальне провадження. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив заступник глави Нацполіції В’ячеслав Аброськін, передає УНН

“По даному факту порушено кримінальне провадження. Усі причетні до захвату будівлі будуть встановлені. Винні будуть притягнуті до відповідальності”, — написав В. Аброськін.

Аброськін підкреслив, що в той час, як відбувалася спроба штурму, в Жовтневому палаці саме проходило дитяче свято.

“Свято для дітей в Жовтневому палаці триває, мабуть, їм і невідомо, що роблять поліцейські та нацгвардійці заради їх безпеки, заради безпеки мирних киян”, — додав він.

Нагадаємо, після невдалого штурму Жовтневого палацу Саакашвілі з прибічниками направився під ВР.

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