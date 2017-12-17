После попытки штурма Октябрьского дворца полиция открыла производство
Киев • УНН
КИЕВ. 17 декабря. УНН. По факту попытки захвата Октябрьского дворца сторонниками лидера "Движения новых сил" Саакашвили полиция открыла уголовное производство. Об этом на своей странице в Facebook сообщил заместитель главы Нацполиции Вячеслав Аброськин, передает УНН.
"По данному факту возбуждено уголовное производство. Все причастные к захвату здания будут установлены. Виновные будут привлечены к ответственности", - написал В. Аброськин.
Аброськин подчеркнул, что в то время, как происходила попытка штурма, когда в Октябрьском дворце проходил детский праздник.
"Праздник для детей в Октябрьском дворце продолжается, видимо, им и неизвестно, что делают полицейские и нацгвардийци ради их безопасности, ради безопасности мирных киевлян", - добавил он.
Напомним, после неудачного штурма Октябрьского дворца Саакашвили со сторонниками направился в ВР.