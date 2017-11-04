Після смертельної ДТП з маршруткою у Києві перевірять перевізників
Київ • УНН
КИЇВ. 4 листопада. УНН. Мер Києва Віталій Кличко доручив департаменту транспортної інфраструктури КМДА разом з Державною службою України з безпеки на транспорті провести комплексну перевірку ліцензій і відповідність їм умов та стандартів роботи приватних перевізників, маршрутні таксі яких працюють у столиці. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу КМДА.
"Трагедія, яка сталася в суботу на Героїв Дніпра, де маршрутка на зупинці громадського транспорту вбила двох людей, вимагає від нас жорстких дій. Я доручив перевірити наявність ліцензій у всіх приватних перевізників, маршрутки яких працюють в Києві, та технічний стан цих транспортних засобів. А також – наскільки умовам ліцензій відповідають умови роботи водіїв, їх професійний стаж, контроль стану здоров'я водіїв, які виїжджають на маршрути і перевозять пасажирів", - заявив мер столиці.
З його слів, ті перевізники, які не дотримуються стандартів роботи, підуть з ринку перевезень.
Також В.Кличко доручив перевірити і стандарти роботи та технічний стан комунальних маршруток.
Нагадаємо, 4 листопада внаслідок ДТП з маршруткою у столиці загинуло подружжя.