Після смертельної ДТП з маршруткою у Києві перевірять перевізників

"Трагедія, яка сталася в суботу на Героїв Дніпра, де маршрутка на зупинці громадського транспорту вбила двох людей, вимагає від нас жорстких дій. Я доручив перевірити наявність ліцензій у всіх приватних перевізників, маршрутки яких працюють в Києві, та технічний стан цих транспортних засобів. А також – наскільки умовам ліцензій відповідають умови роботи водіїв, їх професійний стаж, контроль стану здоров'я водіїв, які виїжджають на маршрути і перевозять пасажирів", - заявив мер столиці.

З його слів, ті перевізники, які не дотримуються стандартів роботи, підуть з ринку перевезень.

Також В.Кличко доручив перевірити і стандарти роботи та технічний стан комунальних маршруток.

Нагадаємо, 4 листопада внаслідок ДТП з маршруткою у столиці загинуло подружжя.