После смертельного ДТП с маршруткой в Киеве проверят перевозчиков
Киев • УНН
КИЕВ. 4 ноября. УНН. Мэр Киева Виталий Кличко поручил департаменту транспортной инфраструктуры КГГА совместно с Государственной службой Украины по безопасности на транспорте провести комплексную проверку лицензий и соответствие им условий и стандартов работы частных перевозчиков, маршрутные такси которых работают в столице. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу КГГА.
"Трагедия, которая произошла в субботу на Героев Днепра, где маршрутка на остановке общественного транспорта убила двух человек, требует от нас жестких действий. Я поручил проверить наличие лицензий у всех частных перевозчиков, маршрутки которых работают в Киеве, и техническое состояние этих транспортных средств. А также - насколько условиям лицензий соответствуют условия работы водителей, их профессиональный стаж, контроль состояния здоровья водителей, которые выезжают на маршруты и перевозят пассажиров", - заявил мэр столицы.
По его словам, те перевозчики, которые не соблюдают стандартов работы, уйдут с рынка перевозок.
Также В.Кличко поручил проверить и стандарты работы и техническое состояние коммунальных маршруток.
Напомним, 4 ноября в результате ДТП с маршруткой в столице погибли супруги.