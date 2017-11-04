После смертельного ДТП с маршруткой в ​​Киеве проверят перевозчиков

"Трагедия, которая произошла в субботу на Героев Днепра, где маршрутка на остановке общественного транспорта убила двух человек, требует от нас жестких действий. Я поручил проверить наличие лицензий у всех частных перевозчиков, маршрутки которых работают в Киеве, и техническое состояние этих транспортных средств. А также - насколько условиям лицензий соответствуют условия работы водителей, их профессиональный стаж, контроль состояния здоровья водителей, которые выезжают на маршруты и перевозят пассажиров", - заявил мэр столицы.

По его словам, те перевозчики, которые не соблюдают стандартов работы, уйдут с рынка перевозок.

Также В.Кличко поручил проверить и стандарты работы и техническое состояние коммунальных маршруток.

Напомним, 4 ноября в результате ДТП с маршруткой в столице погибли супруги.