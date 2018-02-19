Самогубство студентки: в Богомольця відсторонили від посади заступницю декана по роботі з іноземцями
Київ • УНН
КИЇВ. 19 лютого. УНН. Національний медичний університет імені О.Богомольця відсторонив від посади заступницю декана по роботі з іноземними студентами Тетяну Тімохіну на час розслідування самогубства студентки з Туркменістану Мукаддас Насирлаєвої. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу університету.
“Заяву заступника декана Тімохіної Т.О. щодо відсторонення задоволено. Відповідний наказ № 314 підписано 19 лютого 2018 р. у зв’язку із проведенням розслідування Солом’янським управлінням поліції Головного Управління Національної поліції в м. Києві щодо обставин зникнення Мукаддас Насирлаєвої”, — йдеться у повідомленні.
Також повідомляється, що університеті триває внутрішня службова перевірка.
Нагадаємо, рятувальники продовжують пошуки тіла студентки Насирлаєвої, яка стрибнула зі столичного мосту ім. Патона.
Як повідомляв УНН, столична прокуратура розпочала кримінальне провадження за фактом доведення до самогубства 19-річної студентки з Туркменістану, яка стрибнула з мосту Патона у Києві.