Самоубийство студентки: в Богомольца отстранили от должности заступницу декана по работе с иностранцами

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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
10 марта, 18:32 • 67437 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
10 марта, 17:10 • 82904 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
10 марта, 16:40 • 85557 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 108705 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

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Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 100815 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 104751 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

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Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
10 марта, 06:48 • 111704 просмотра

Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT
10 марта, 00:20 • 117107 просмотра

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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
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Самоубийство студентки: в Богомольца отстранили от должности заступницу декана по работе с иностранцами

Самоубийство студентки: в Богомольца отстранили от должности заступницу декана по работе с иностранцами

Киев  •  УНН

 • 16579 просмотра

КИЕВ. 19 февраля. УНН. Национальный медицинский университет имени Богомольца отстранил от должности заступнице декана по работе с иностранными студентами Татьяну Тимохин на время расследования самоубийства студентки из Туркменистана Мукаддас Насирлаевои. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу университета.

"Заявление заместителя декана Тимохиной Т.А. об отстранении удовлетворено. Соответствующий приказ № 314 подписано 19 февраля 2018 года в связи с проведением расследования Соломенским управлением полиции Главного управления Национальной полиции в г.Киеве по обстоятельствам исчезновения Мукаддас Насирлаевой", - говорится в сообщении.

Также сообщается, что в университете продолжается внутренняя служебная проверка.

Напомним, спасатели продолжают поиски тела студентки Насирлаевой, которая прыгнула со столичного моста им. Патона.

Как сообщал УНН, столичная прокуратура начала уголовное производство по факту доведения до самоубийства 19-летней студентки из Туркменистана, которая прыгнула с моста Патона в Киеве.

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