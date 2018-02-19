Самоубийство студентки: в Богомольца отстранили от должности заступницу декана по работе с иностранцами
Киев • УНН
КИЕВ. 19 февраля. УНН. Национальный медицинский университет имени Богомольца отстранил от должности заступнице декана по работе с иностранными студентами Татьяну Тимохин на время расследования самоубийства студентки из Туркменистана Мукаддас Насирлаевои. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу университета.
"Заявление заместителя декана Тимохиной Т.А. об отстранении удовлетворено. Соответствующий приказ № 314 подписано 19 февраля 2018 года в связи с проведением расследования Соломенским управлением полиции Главного управления Национальной полиции в г.Киеве по обстоятельствам исчезновения Мукаддас Насирлаевой", - говорится в сообщении.
Также сообщается, что в университете продолжается внутренняя служебная проверка.
Напомним, спасатели продолжают поиски тела студентки Насирлаевой, которая прыгнула со столичного моста им. Патона.
Как сообщал УНН, столичная прокуратура начала уголовное производство по факту доведения до самоубийства 19-летней студентки из Туркменистана, которая прыгнула с моста Патона в Киеве.