Зеленський та Дуда обговорили російські обстріли в Польщі

Цитата

“Триває розмова Президентів України та Польщі”, – йдеться в повідомленні.

Доповнення

Зазначимо, що ключові теми розмови лідерів не оприлюднюються.

Перед розмовою з Зеленським, Дуда поговорив з генеральним Секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом та Президентом США Джо Байденом.

У НАТО запевнили, що стежать за ситуацією.