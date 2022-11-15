Зеленський та Дуда обговорили російські обстріли в Польщі
Київ • УНН
КИЇВ. 16 листопада. УНН. Після розмови з Президентом США Джо Байденом голова польської держави провів переговори з Президентом України Володимиром Зеленським, повідомили у канцелярії польського лідера, пише УНН.
Цитата
“Триває розмова Президентів України та Польщі”, – йдеться в повідомленні.
Доповнення
Зазначимо, що ключові теми розмови лідерів не оприлюднюються.
Перед розмовою з Зеленським, Дуда поговорив з генеральним Секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом та Президентом США Джо Байденом.
У НАТО запевнили, що стежать за ситуацією.