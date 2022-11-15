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Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки
05:30 • 70243 перегляди

Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки

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Зеленський та Дуда обговорили російські обстріли в Польщі

Зеленський та Дуда обговорили російські обстріли в Польщі

Київ • УНН

 • 350394 перегляди

КИЇВ. 16 листопада. УНН. Після розмови з Президентом США Джо Байденом голова польської держави провів переговори з Президентом України Володимиром Зеленським, повідомили у канцелярії польського лідера, пише УНН.

Цитата

“Триває розмова Президентів України та Польщі”, – йдеться в повідомленні.

Доповнення

Зазначимо, що ключові теми розмови лідерів не оприлюднюються.

Перед розмовою з Зеленським, Дуда поговорив з генеральним Секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом та Президентом США Джо Байденом.

У НАТО запевнили, що стежать за ситуацією.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

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