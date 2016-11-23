Після проходження курсу стрільби у донецьких школах учням пропонуватимуть контрактну службу у “ДНР”
Київ • УНН
КИЇВ. 23 листопада. УНН. У старших класах донецьких шкіл “ДОСААФ ДНР” запровадили 4-місячний курс стрільби, після завершення якого найкращим учням буде запропоновано контрактну службу у складі підрозділу “ДНР” з кваліфікацією “снайпер”. Про це на сторінці у Facebook повідомив координатор руху “Інформаційний спротив” Дмитро Тимчук, передає УНН.
“У школах Донецька (старші класи) під егідою „ДОСААФ ДНР“ в рамках програми з військової підготовки молоді почали проводитися регулярні заняття зі стрільби. Термін підготовки розрахований на 4 місяці. Після закінчення курсу кращим „слухачам“ будуть пропонуватися контракти на службу в складі підрозділів „ДНР“ з кваліфікацією „снайпер“”, — йдеться у повідомленні.
Як повідомляв УНН, більше тисячі бойовиків відмовилися продовжувати “контракти” на проходження служби у підрозділах “2-го АК ЛНР”.