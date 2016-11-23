После прохождения курса стрельбы в донецких школах ученикам будут предлагать контрактную службу в "ДНР"
Киев • УНН
КИЕВ. 23 ноября. УНН. В старших классах донецких школ "ДОСААФ ДНР" ввели 4-месячный курс стрельбы, после завершения которого лучшим ученикам будет предложено контрактную службу в составе подразделения "ДНР" с квалификацией "снайпер". Об этом на странице в Facebook сообщил координатор движения "Информационное сопротивление" Дмитрий Тимчук, передает УНН.
"В школах Донецка (старшие классы) под эгидой " ДОСААФ ДНР " в рамках программы военной подготовки молодежи начали проводиться регулярные занятия по стрельбе. Срок подготовки рассчитан на 4 месяца. После окончания курса лучшим "слушателям" будут предлагаться контракты на службу в составе подразделений "ДНР" с квалификацией "снайпер" ", - говорится в сообщении.
Как сообщал УНН, более тысячи боевиков отказались продолжать "контракты" на прохождение службы в подразделениях "2-го АК ЛНР".