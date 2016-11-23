После прохождения курса стрельбы в донецких школах ученикам будут предлагать контрактную службу в "ДНР"

"В школах Донецка (старшие классы) под эгидой " ДОСААФ ДНР " в рамках программы военной подготовки молодежи начали проводиться регулярные занятия по стрельбе. Срок подготовки рассчитан на 4 месяца. После окончания курса лучшим "слушателям" будут предлагаться контракты на службу в составе подразделений "ДНР" с квалификацией "снайпер" ", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНН, более тысячи боевиков отказались продолжать "контракты" на прохождение службы в подразделениях "2-го АК ЛНР".