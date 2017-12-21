Після пожежі в київській багатоповерхівці госпіталізували трьох дітей
Київ • УНН
КИЇВ. 21 грудня. УНН. Під час пожежі у київській багатоповерхівці евакуювали 25 людей. Трьох дітей госпіталізували з підозрою на отруєння чадним газом. Про це повідомляє прес-служба ДСНС України, передає УНН.
У середу 20 грудня о 19:09 до рятувальників надійшло повідомлення про те, що у 9-поверховому житловому будинку на вул.Здолбунівській, 3-Б виникла пожежа. Як стало відомо, загорання сталось у квартирі на 4-му поверсі.
"Під час гасіння пожежі рятувальники врятували жінку, яку передали медикам. Також вогнеборці евакуювали з верхніх поверхів 25 осіб, серед яких 3 дітей. Дітей 2016, 2009, 2013 року госпіталізовано в лікарню з підозрою на отруєння чадним газом", - сказано у повідомленні.
О 19:52 пожежу локалізували, а о 20:24 — ліквідували.
На місці події працювало 11 одиниць основної та спеціальної техніки та 53 рятувальники.
Причина виникнення пожежі з’ясовується.
Як повідомляв УНН, матері чотирьох малолітніх дітей, які загинули внаслідок пожежі на Черкащині, повідомлено про підозру.