После пожара в киевской многоэтажке госпитализировали троих детей
Киев • УНН
КИЕВ. 21 декабря. УНН. Во время пожара в киевской многоэтажке эвакуировали 25 человек. Троих детей госпитализировали с подозрением на отравление угарным газом. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Украины, передает УНН.
В среду 20 декабря в 19:09 к спасателям поступило сообщение о том, что в 9-этажном жилом доме на ул.Здолбуновская, 3-Б возник пожар. Как стало известно, возгорание произошло в квартире на 4-м этаже.
"Во время тушения пожара спасатели спасли женщину, которую передали медикам. Также пожарные эвакуировали с верхних этажей 25 человек, среди которых 3 детей. Детей 2016, 2009, 2013 годов госпитализировали в больницу с подозрением на отравление угарным газом", - говорится в сообщении.
В 19:52 пожар был локализован, а в 20:24 - ликвидирован.
На месте происшествия работало 11 единиц основной и специальной техники и 53 спасателя.
Причина возникновения пожара выясняется.
Как сообщал УНН, матери четверых малолетних детей, погибли в результате пожара в Черкасской области, сообщено о подозрении.