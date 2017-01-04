Після новорічних свят на автостраді у Китаї утворилися кілометрові затори
Київ • УНН
КИЇВ. 4 січня. УНН. Тисячам мандрівникам довелося щонайменше три години простояти в транспортних заторах, що утворилися на автостраді Пекін-Гонконг-Макао і розтягнулися на кілька кілометрів, передає УНН з посиланням на Business Insider.
Велике скупчення машин утворилося на 50-смуговій трасі саме після того, коли люди поверталися додому після новорічних свят.
За даними місцевих ЗМІ, автомобілістам треба було чекати щонайменше три години, аби пройти платні дорожні станції.
Як повідомляв УНН, "червоний" рівень тривоги через сильний туман оголосили у кількох регіонах Китаю.