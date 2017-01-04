После новогодних праздников на автостраде в Китае образовались километровые пробки
Киев • УНН
КИЕВ. 4 января. УНН. Тысячам путешественникам пришлось минимум три часа простоять в транспортных пробках, образовавшихся на автостраде Пекин-Гонконг-Макао и которые растянулись на несколько километров, передает УНН со ссылкой на Business Insider.
Большое скопление машин образовалось на 50-полосной трассе во время когда люди возвращались домой после новогодних праздников.
По данным местных СМИ, автомобилистам надо было ждать минимум 3 часа чтобы пройти платные дорожные станции.
Как сообщал УНН, "красный" уровень тревоги из-за сильного тумана объявили в ряде регионов Китая.