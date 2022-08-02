Після низки невдач чф рф не здатен проводити паради - британська розвідка
Київ • УНН
КИЇВ. 2 серпня. УНН. Удар по штабу чорноморського флоту рф у Севастополі в день вмф рф є черговою невдачею чорноморського флоту у п'ятимісячній війні проти України, під час якої у квітні 2022 року було втрачено його флагмана, крейсера «Москву». Про це повідомляє Міністерство оборони Великої Британії, пише УНН.
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“Після повідомлень про відміну парадів малоймовірно, що чорноморський флот зможе проводити гучні публічні заходи паралельно з військовими діями”, – йдеться у звіті МО Британії на основі розвідданих у Twitter.
Деталі
У повідомленні йдеться, що вантажне судно Razoni під прапором Сьєрра-Леоне вийшло з українського порту Одеса на Чорному морі 1 серпня і вирушило до порту Тріполі в Лівані з 26 000 тонн українського зерна.
"Це перша партія зерна з українського порту з початку вторгнення, що стало можливим завдяки угоді про транзитний коридор для експорту зерна між Україною, Туреччиною, ООН та hосією від 22 липня", - зазначають у відомстві.
Доповнення
Так званий "губернатор" тимчасово окупованого Севастополя, призначений рф, михайло розводов повідомив, що в день військово-морського флоту росії безпілотник атакував штаб чорноморського флоту рф.
Пізніше "сенатор" від тимчасово окупованого Криму ольга ковітіді заявила, що безпілотник, який атакував штаб чорноморського флоту Росії в Севастополі, запустили всередині міста.