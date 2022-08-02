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Трамп розчарований лідерами України та росії - Білий дім
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Трамп розчарований лідерами України та росії - Білий дім

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Після низки невдач чф рф не здатен проводити паради - британська розвідка

Після низки невдач чф рф не здатен проводити паради - британська розвідка

Київ • УНН

 • 73528 перегляди

КИЇВ. 2 серпня. УНН. Удар по штабу чорноморського флоту рф у Севастополі в день вмф рф є черговою невдачею чорноморського флоту у п'ятимісячній війні проти України, під час якої у квітні 2022 року було втрачено його флагмана, крейсера «Москву». Про це повідомляє Міністерство оборони Великої Британії, пише УНН.

Цитата

“Після повідомлень про відміну парадів малоймовірно, що чорноморський флот зможе проводити гучні публічні заходи паралельно з військовими діями”, – йдеться у звіті МО Британії на основі розвідданих у Twitter.

Деталі

У повідомленні йдеться, що вантажне судно Razoni під прапором Сьєрра-Леоне вийшло з українського порту Одеса на Чорному морі 1 серпня і вирушило до порту Тріполі в Лівані з 26 000 тонн українського зерна.

"Це перша партія зерна з українського порту з початку вторгнення, що стало можливим завдяки угоді про транзитний коридор для експорту зерна між Україною, Туреччиною, ООН та hосією від 22 липня", - зазначають у відомстві.

Доповнення

Так званий "губернатор" тимчасово окупованого Севастополя, призначений рф, михайло розводов повідомив, що в день військово-морського флоту росії безпілотник атакував штаб чорноморського флоту рф.

Пізніше "сенатор" від тимчасово окупованого Криму ольга ковітіді заявила, що безпілотник, який атакував штаб чорноморського флоту Росії в Севастополі, запустили всередині міста.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

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