Цитата

“Після повідомлень про відміну парадів малоймовірно, що чорноморський флот зможе проводити гучні публічні заходи паралельно з військовими діями”, – йдеться у звіті МО Британії на основі розвідданих у Twitter.

Деталі

У повідомленні йдеться, що вантажне судно Razoni під прапором Сьєрра-Леоне вийшло з українського порту Одеса на Чорному морі 1 серпня і вирушило до порту Тріполі в Лівані з 26 000 тонн українського зерна.

"Це перша партія зерна з українського порту з початку вторгнення, що стало можливим завдяки угоді про транзитний коридор для експорту зерна між Україною, Туреччиною, ООН та hосією від 22 липня", - зазначають у відомстві.

Доповнення

Так званий "губернатор" тимчасово окупованого Севастополя, призначений рф, михайло розводов повідомив, що в день військово-морського флоту росії безпілотник атакував штаб чорноморського флоту рф.

Пізніше "сенатор" від тимчасово окупованого Криму ольга ковітіді заявила, що безпілотник, який атакував штаб чорноморського флоту Росії в Севастополі, запустили всередині міста.