После ряда неудач чф рфне способен проводить парады - британская разведка

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КИЕВ. 2 августа. УНН. Удар по штабу черноморского флота рф в Севастополе в день вмф рф является очередной неудачей черноморского флота в пятимесячной войне против Украины, во время которой в апреле 2022 года был потерян его флагман, крейсер «Москва». Об этом сообщает Министерство обороны Великобритании, пишет УНН.

Цитата

“После сообщений об отмене парадов маловероятно, что черноморский флот сможет проводить громкие публичные мероприятия параллельно с военными действиями”, – говорится в отчете МО Британии на основе разведданных в Twitter.

Детали

В сообщении говорится, что грузовое судно Razoni под флагом Сьерра-Леоне вышло из украинского порта Одесса на Черном море 1 августа и отправилось в порт Триполи в Ливане с 26 000 тонн украинского зерна.

"Это первая партия зерна из украинского порта с начала вторжения, что стало возможным благодаря соглашению о транзитном коридоре для экспорта зерна между Украиной, Турцией, ООН и россией от 22 июля", - отмечают в ведомстве.

Дополнение

Так называемый "губернатор" временно оккупированного Севастополя, назначенный рф, Михайло Разводов сообщил, что в день военно-морского флота россии беспилотник атаковал штаб черноморского флота россии.

Позже "сенатор" от временно оккупированного Крыма ольга ковитиди заявила, что беспилотник, атаковавший штаб черноморского флота россии в Севастополе, запустили внутри города.

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