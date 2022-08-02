После ряда неудач чф рфне способен проводить парады - британская разведка

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“После сообщений об отмене парадов маловероятно, что черноморский флот сможет проводить громкие публичные мероприятия параллельно с военными действиями”, – говорится в отчете МО Британии на основе разведданных в Twitter.

Детали

В сообщении говорится, что грузовое судно Razoni под флагом Сьерра-Леоне вышло из украинского порта Одесса на Черном море 1 августа и отправилось в порт Триполи в Ливане с 26 000 тонн украинского зерна.

"Это первая партия зерна из украинского порта с начала вторжения, что стало возможным благодаря соглашению о транзитном коридоре для экспорта зерна между Украиной, Турцией, ООН и россией от 22 июля", - отмечают в ведомстве.

Дополнение

Так называемый "губернатор" временно оккупированного Севастополя, назначенный рф, Михайло Разводов сообщил, что в день военно-морского флота россии беспилотник атаковал штаб черноморского флота россии.

Позже "сенатор" от временно оккупированного Крыма ольга ковитиди заявила, что беспилотник, атаковавший штаб черноморского флота россии в Севастополе, запустили внутри города.