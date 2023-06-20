Після нічної атаки рф на Львів жодних зупинок жодного об'єкту немає - мер
Київ • УНН
КИЇВ. 20 червня. УНН. Після нічної атаки російських військ дронами на Львів усі об'єкти функціонують. Про це повідомив мер міста Андрій Садовий у вівторок в ефірі "Радіо Свобода", пише УНН.
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"Є незначні руйнування, я думаю, що ми до кінця дня їх виправимо", - заявив Садовий.
З його слів, у місті "трохи вікна повилітали" і в будинках, і в об'єкті інфраструктури. "Але в цілому Львів продовжує жити нормальним життям", - зауважив він.
"Усі об'єкти функціонують. Жодних зупинок жодного об'єкту немає. А вікна поправимо", - сказав Садовий.
Постраждалих, з його слів, немає.
Доповнення
Сьогодні, 20 червня, близько 5 години ранку Львів атакували ворожі безпілотники типу "шахед". Очільник Львівської ОВА Максим Козицький повідомив, що росіяни поцілили у критично важливий об‘єкт, зафіксовано три влучання.