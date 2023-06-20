Після нічної атаки рф на Львів жодних зупинок жодного об'єкту немає - мер

$41.390.02
46.921.07
ukru
В Туреччині планується технічна зустріч представників України з партнерами в рамках створення "коаліції охочих" - джерела
Ексклюзив
08:15 • 4546 перегляди

В Туреччині планується технічна зустріч представників України з партнерами в рамках створення "коаліції охочих" - джерела

Ексклюзив
06:46 • 23542 перегляди

Тиждень активності та нових можливостей: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на період з 14 по 21 квітня

04:30 • 26524 перегляди

11 років від початку АТО: Як усе почалося на сході

13 квітня, 16:43 • 34280 перегляди

Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах

12 квітня, 10:15 • 104791 перегляди

Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається

Ексклюзив
12 квітня, 06:00 • 175287 перегляди

У сучасній війні без космосу ніяк – експерт пояснив, навіщо Україні власні Космічні сили

12 квітня, 05:00 • 185015 перегляди

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

11 квітня, 18:06 • 141390 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

Ексклюзив
11 квітня, 17:02 • 137426 перегляди

Регулювання має бути комплексним: у Раді вказали, що виробники також мають нести відповідальність за ціни на ліки

Ексклюзив
11 квітня, 15:51 • 87742 перегляди

Україна спроможна виробляти достатню кількість дронів на оптоволоконні для Сил оборони - Камишін

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+15°
5.9м/с
31%
Популярнi новини

ISW: цілі росії в Україні несумісні з планом Трампа щодо миру

13 квітня, 23:34 • 21841 перегляди

У Житомирі чоловік зірвався зі скелі та впав з 30-метрової висоти

13 квітня, 23:51 • 25747 перегляди

Британія перехопила управління над сталеливарним заводом через зрив перемовин з Китаєм

14 квітня, 01:32 • 27196 перегляди

Українські зброярі створили новий гранатомет AGL-53: в чому його переваги

14 квітня, 02:20 • 21279 перегляди

Вибухи в Харкові: після удару спалахнула пожежа

02:44 • 9702 перегляди
Публікації

Рахункова палата просила АРМА налагодити співпрацю з правоохоронцями: Дума поїхала читати лекції курсантам

08:12 • 9580 перегляди

Тиждень активності та нових можливостей: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на період з 14 по 21 квітня
Ексклюзив

06:46 • 23573 перегляди

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

12 квітня, 05:00 • 185037 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту
Ексклюзив

11 квітня, 09:11 • 241043 перегляди

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність
Ексклюзив

10 квітня, 15:28 • 388880 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Денис Шмигаль

Кіт Келлогг

Еммануель Макрон

Актуальні місця

Суми

Україна

Сполучені Штати

Харків

Донецька область

Реклама
УНН Lite

Найкращі та найгірші образи Блейк Лайвлі: від Versace до Michael Kors

13 квітня, 18:16 • 16225 перегляди

The Prodigy вшанували Кіта Флінта лазерним силуетом на Coachella

13 квітня, 13:03 • 21288 перегляди

Мелоні подарувала королю Чарльзу III іменну банку Nutella з золотим написом

12 квітня, 13:05 • 37515 перегляди

"Створіть свій резервний фонд": міленіали у США діляться порадами виживання в період рецесії на TikTok

12 квітня, 10:08 • 33808 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

11 квітня, 18:06 • 141390 перегляди
Актуальне

9K720 Iskander

Літні Олімпійські ігри 2024

The Guardian

T-72

БМ-27 «Ураган»

Після нічної атаки рф на Львів жодних зупинок жодного об'єкту немає - мер

Київ • УНН

 • 900676 перегляди

КИЇВ. 20 червня. УНН. Після нічної атаки російських військ дронами на Львів усі об'єкти функціонують. Про це повідомив мер міста Андрій Садовий у вівторок в ефірі "Радіо Свобода", пише УНН.

Після нічної атаки рф на Львів жодних зупинок жодного об'єкту немає - мер

Цитата

"Є незначні руйнування, я думаю, що ми до кінця дня їх виправимо", - заявив Садовий.

З його слів, у місті "трохи вікна повилітали" і в будинках, і в об'єкті інфраструктури. "Але в цілому Львів продовжує жити нормальним життям", - зауважив він.

"Усі об'єкти функціонують. Жодних зупинок жодного об'єкту немає. А вікна поправимо", - сказав Садовий.

Постраждалих, з його слів, немає.

Доповнення

Сьогодні, 20 червня, ​​близько 5 години ранку Львів атакували ворожі безпілотники типу "шахед". Очільник Львівської ОВА Максим Козицький повідомив, що росіяни поцілили у критично важливий об‘єкт, зафіксовано три влучання.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Війна
Brent
$64.93
Bitcoin
$84,578.90
S&P 500
$5,340.01
Tesla
$246.88
Газ TTF
$34.25
Золото
$3,243.41
Ethereum
$1,635.74