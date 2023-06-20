После ночной атаки рф на Львов никаких остановок ни одного объекта нет - мэр
Киев • УНН
КИЕВ. 20 июня. УНН. После ночной атаки российских войск дронами на Львов все объекты функционируют. Об этом сообщил мэр города Андрей Садовый во вторник в эфире "Радио Свобода", пишет УНН.
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"Есть незначительные разрушения, я думаю, что мы до конца дня их исправим", - заявил Садовый.
По его словам, в городе "немного окна повылетали" и в домах, и в объекте инфраструктуры. "Но в целом Львов продолжает жить нормальной жизнью", - отметил он.
"Все объекты функционируют. Никаких остановок ни одного объекта нет. А окна поправим", - сказал Садовый.
Пострадавших, по его словам, нет.
Дополнение
Сегодня, 20 июня, около 5 часов утра Львов атаковали вражеские беспилотники типа "шахед". Глава Львовской ОВА Максим Козицкий сообщил, что россияне попали в критически важный объект, зафиксировано три попадания.