Після критики користувачів відновлена одна із функцій Twitter

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Агентство Reuters повідомляло в п’ятницю, що ця функція була видалена кілька днів тому, посилаючись на двох людей, знайомих з цим питанням, які сказали, що видалення було наказано новим власником Twitter Ілоном Маском.

За даними агентства, функцію вирішили повернути після того, як деякі користувачі та групи із захисту прав споживачів розкритикували Маска.

Голова відділу довіри та безпеки Twitter Елла Ірвін підтвердила видалення та назвала його тимчасовим.

Цитата

“Twitter виправляв актуальність, оптимізував розмір підказок до повідомлень та виправляв застарілі підказки”, — сказала Ірвін.

Нагадаємо

Ілон Маск заявив, що піде з поста гендиректора Twitter, як знайде відповідного кандидата.