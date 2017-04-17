В барі Лондона госпіталізували дев'ять осіб після контакту з отруйною речовиною
Київ • УНН
КИЇВ. 17 квітня. УНН. Щонайменше дев’ять осіб було госпіталізовано в понеділок з опіками, отриманими в результаті контакту з отруйною речовиною в одному з барів лондонського району Далстоні, передає УНН з посиланням на Daily Express.
“Поліція була викликана в приміщення, в якому дозволена торгівля спиртними напоями... після того, як від представників громадськості надійшли скарги про отруйному речовині,” — наводить видання слова одного з поліцейських.
Повідомляється, що пізніше за медичною допомогою звернулися ще двоє людей.
За інформацією видання, інцидент призвів до евакуації з приміщення близько 400 осіб. За словами представника поліції, на даний момент невідомо, яка саме речовина викликало опіки.