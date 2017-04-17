В баре Лондона госпитализировали девять человек после контакта с ядовитым веществом
Киев • УНН
КИЕВ. 17 апреля. УНН. По меньшей мере девять человек были госпитализированы в понедельник с ожогами, полученными в результате контакта с ядовитым веществом в одном из баров лондонского района Далстоне, передает УНН со ссылкой на Daily Express.
"Полиция была вызвана в помещение, в котором разрешена торговля спиртными напитками ... после того, как от представителей общественности поступили жалобы о ядовитом веществе", - приводит издание слова одного из полицейских.
Сообщается, что позже за медицинской помощью обратились еще два человека.
По информации издания, инцидент привел к эвакуации из помещения около 400 человек. По словам представителя полиции, на данный момент неизвестно, какое именно вещество вызвало ожоги.