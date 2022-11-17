Після двох років слухань: сьогодні очікується вирок у справі MH17
Київ • УНН
КИЇВ. 17 листопада. УНН. Суд у Нідерландах сьогодні має оголосити вирок у справі про збиття пасажирського літака Boeing рейсу MH17 Malaysia Airlines у небі над Донбасом у липні 2014 року. Про це у середу повідомила пресслужба суду, пише УНН.
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«Оголошення вироку у кримінальній справі MH17 розпочнеться о 13:30 (14:30 за Києвом – ред.)», - повідомили в пресслужбі суду.
Нагадаємо
Під час слухань у липні поточного року єдиний обвинувачений, представлений адвокатами у процесі, Олег Пулатов сказав останнє слово перед судом. Він заявив, що не визнає своєї провини у збитті пасажирського літака.
Раніше прокуратура Нідерландів оголосила запит на вирок, який вимагає для підсудних Ігоря Гіркіна, Сергія Дубинського, Олега Пулатова та Леоніда Харченка довічне ув'язнення.
Справа MH17
17 липня 2014 року Boeing 777 авіакомпанії Malaysia Airlines, що летів рейсом МН17 з Амстердама в Куала-Лумпур, був збитий у небі над Донецькою областю. Усі 298 людей, які перебували на борту, загинули.
24 травня 2018 року спільна слідча група з розслідування катастрофи рейсу MH17 визначила, що літак був збитий самохідною установкою "Бук", яка належить 53-й бригаді з міста Курська в російській федерації.
У червні 2019 року слідчі назвали імена чотирьох підозрюваних у причетності до катастрофи MH17.
Процес у справі MH17 у окружному суді Гааги розпочався 9 березня 2020 року. Судовий процес стосується перших чотирьох обвинувачених у збитті літака рейсу MH17.
Підозрювані – троє громадян росії та один України – Ігор Гіркін, Сергій Дубинський, Олег Пулатов та Леонід Харченко, яких звинувачують у причетності до трагедії рейсу МН17 Малазійських авіаліній.