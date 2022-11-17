После двух лет слушаний: сегодня ожидается приговор по делу MH17

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«Оглашение приговора по уголовному делу MH17 начнется в 13:30 (14:30 по Киеву – ред.)», - сообщили в пресс-службе суда.

Напомним

Во время слушаний в июле текущего года единственный обвиняемый, представленный адвокатами в процессе, Олег Пулатов сказал последнее слово перед судом. Он заявил, что не признает своей вины в сбытии пассажирского самолета.

Ранее прокуратура Нидерландов объявила запрос на приговор, который требует для подсудимых Игоря Гиркина, Сергея Дубинского, Олега Пулатова и Леонида Харченко пожизненное заключение.

Дело MH17

17 июля 2014 года Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines, летевший рейсом МН17 из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит в небе над Донецкой областью. Все находившиеся на борту 298 человек погибли.

24 мая 2018 года совместная следственная группа по расследованию крушения рейса MH17 определила, что самолет был сбит самоходной установкой "Бук", принадлежащей 53-й бригаде из города Курска в российской федерации.

В июне 2019 года следователи назвали имена четырех подозреваемых в причастности к катастрофе MH17.

Процесс по делу MH17 в окружном суде Гааги начался 9 марта 2020 года. Судебный процесс касается первых четырех обвиняемых в сбытии самолета рейса MH17.

Подозреваемые – трое граждан россии и один Украины – Игорь Гиркин, Сергей Дубинский, Олег Пулатов и Леонид Харченко, обвиняемые в причастности к трагедии рейса МН17 Малазийских авиалиний.