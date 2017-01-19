Після 18 днів у дорозі до Лондона прибув перший вантажний потяг із КНР
Київ • УНН
КИЇВ. 18 січня. УНН. На вокзал Лондона прибув перший вантажний потяг із Китаю після 18-денної поїздки, передає УНН з посиланням на Daily Мail.
По дорозі в Лондон поїзд подолав межі Казахстану, Росії, Білорусії, Польщі, ФРН, Бельгії та Франції. На місці його зустріли офіційні представники посольства Китаю в Великобританії, а також торгові представники.
Зазначають, що поїзд перевозив вантаж дрібних товарів, включаючи предмети домашнього вжитку, одягу, тканини, сумки і валізи.
Великобританія стала 18-ю країною, яка встановила пряме залізничне сполучення з Китаєм, що має сприяти посиленню торговельних зв’язків КНР із Європою.
Вказується, що прем’єр-міністр Великобританії Тереза Мей сказала, що відносини з Китаєм залишаються “золотом”, оскільки вона прагне надати мільярди доларів китайських інвестицій, так як Великобританія готується покинути Європейський Союз.