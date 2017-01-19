После 18 дней в пути в Лондон прибыл первый грузовой поезд с КНР
Киев • УНН
КИЕВ. 18 января. УНН. На вокзал Лондона прибыл первый грузовой поезд из Китая после 18-дневной поездки, передает УНН со ссылкой на Daily Мail.
По дороге в Лондон поезд преодолел пределы Казахстана, России, Белоруссии, Польши, Германии, Бельгии и Франции. На месте его встретили официальные представители посольства Китая в Великобритании, а также торговые представители.
Отмечают, что поезд перевозил груз мелких товаров, включая предметы домашнего обихода, одежды, ткани, сумки и чемоданы.
Великобритания стала 18-й страной, которая установила прямое железнодорожное сообщение с Китаем, что должно способствовать усилению торговых связей КНР с Европой.
Указывается, что премьер-министр Великобритании Тереза Мэй сказала, что отношения с Китаем остаются "золотом", поскольку она стремится предоставить миллиарды долларов китайских инвестиций, так как Великобритания готовится покинуть Европейский Союз.