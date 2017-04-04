Пішов з життя перший машиніст київського метрополітену

Як зазначили у прес-службі, у метрополітені Іван Виноградов пропрацював 47 років, з них 10 – безпосередньо керуючи поїздами.

"Крім пуску першого потяга у мене було чимало пам’ятних подій. Свого часу мені та машиністу Степану Дикому доручили випробування та обкатку мосту метро. Спочатку везли мішки з піском. Побоювались трохи, бо їдеш – під тобою вода, чуєш поскрипування, і віриш, і не віриш в інженерні рішення", - наводять у прес-службі спогади Івана Виноградова.

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Як зазначається, перший машиніст київської підземки отримав звання "Почесного працівника метрополітену", "Почесного залізничника", "Заслуженого працівника транспорту України". Також Іван Виноградов був Почесним громадянином міста Києва.