Ушел из жизни первый машинист киевского метрополитена
Киев • УНН
КИЕВ. 4 апреля. УНН. Ушел из жизни первый машинист столичной подземки Иван Виноградов, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Киевского метрополитена.
Как отметили в пресс-службе, в метрополитене Иван Виноградов проработал 47 лет, из них 10 - непосредственно управляя поездами.
"Кроме пуска первого поезда у меня было много памятных событий. В свое время мне и машинисту Степану Диком поручили испытания и обкатку моста метро. Сначала везли мешки с песком. Опасались немного, потому что едешь - под тобой вода, слышишь скрип, и веришь, и не веришь в инженерные решения ", - приводят в пресс-службе воспоминания Ивана Виноградова.
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Как отмечается, первый машинист киевской подземки получил звание "Почетного работника метрополитена", "Почетного железнодорожника", "Заслуженный работник транспорта Украины". Также Иван Виноградов был Почетным гражданином города Киева.