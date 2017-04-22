Піротехніки знищили п'ять 500-кілограмових авіаційних бомб на Вінниччині

Бійцями ДСНС авіабомби та інші вибухонебезпечні предмети з дотриманням усіх заходів безпеки для населення (було перекрито автомобільні шляхи та виставлені пости) знищено шляхом підриву на місці виявлення.

Нагадаємо, п’ять 500-кілограмових авіаційних бомб виявили 19 квітня. 20 квітня під час додаткового обстеження території групою піротехнічних робіт аварійно-рятувального загону було виявлено ще три ФАБ-500. Враховуючи небезпеку розліту осколків на велику відстань (до 1,5 км) та можливу потужну вибухову хвилю, було скликано районну комісію з питань ТЕБ та НС.