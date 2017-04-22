Пиротехники уничтожили пять 500-килограммовых авиационных бомб на Винниччине

Бойцами ГСЧС авиабомбы и другие взрывоопасные предметы с соблюдением всех мер безопасности для населения (было перекрыто автомобильные дороги и выставлены посты) уничтожено путем подрыва на месте обнаружения.

Напомним, пять 500-килограммовых авиационных бомб обнаружили 19 апреля. 20 апреля во время дополнительного обследования территории группой пиротехнических работ аварийно-спасательного отряда были обнаружены еще три ФАБ-500. Учитывая опасность разлета осколков на большое расстояние (до 1,5 км) и возможную мощную взрывную волну, было созвано районную комиссию по вопросам ТЭБ и ЧС.