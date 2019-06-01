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Піночет стукає нам у двері - Матіос

Піночет стукає нам у двері - Матіос

Київ • УНН

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КИЇВ. 1 червня. УНН. Головний військовий прокурор України Анатолій Матіос під час інтерв’ю на одному з українських телеканалів порівняв ситуацію з станом правоохороних органів та можливістю превентивно діяти у питанні випередження кримінальних злочинів, зазначає УНН.

“Я колись говорив, що Піночет стукає нам у двері”, — заявив очільник Військової прокуратури.

“Так от, коли оскоплені правоохоронні органи неспроможні будуть превентивно, тобто на упередження не допускати учинення тяжких, особливо тяжких злочинів — з’явиться „Піночет“: розбою, бандитизму, посттравматичного розладу і він прийде зі зброєю і буде робити право сили, а не силу права, тобто візьме автомат і сам зробить „право“ — без судді, прокурора і всього іншого і найбільш головне, що прийде робити „право“ не до простого бізнесмена, а в першу чергу він прийде до тих, хто представляє державу — до прокурора, судді, бо буде вважати, що вони винні в тому, що відбувається в державі. Винні всі — і народ і їх представники”.

Нагадуємо, головний військовий прокурор України Анатолій Матіос у інтерв’ю одному з українських телеканалів, завершуючи власну думку стосовно політичної ситуації в державі після виборів президента повідомив, що парламент України розпущений — обгрунтовано.

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