Піночет стукає нам у двері - Матіос

“Я колись говорив, що Піночет стукає нам у двері”, — заявив очільник Військової прокуратури.

“Так от, коли оскоплені правоохоронні органи неспроможні будуть превентивно, тобто на упередження не допускати учинення тяжких, особливо тяжких злочинів — з’явиться „Піночет“: розбою, бандитизму, посттравматичного розладу і він прийде зі зброєю і буде робити право сили, а не силу права, тобто візьме автомат і сам зробить „право“ — без судді, прокурора і всього іншого і найбільш головне, що прийде робити „право“ не до простого бізнесмена, а в першу чергу він прийде до тих, хто представляє державу — до прокурора, судді, бо буде вважати, що вони винні в тому, що відбувається в державі. Винні всі — і народ і їх представники”.

Нагадуємо, головний військовий прокурор України Анатолій Матіос у інтерв’ю одному з українських телеканалів, завершуючи власну думку стосовно політичної ситуації в державі після виборів президента повідомив, що парламент України розпущений — обгрунтовано.