Pin-UP вирішив позиватися до держави через матеріали СБУ про зв'язки букмекера з росією
Київ • УНН
КИЇВ. 7 вересня. УНН. Букмекерська компанія Pin-UP подала 4 позови проти державної Комісії регулювання лотерей та азартних ігор в Україні з вимогою не анулювати її ліцензію на проведення азартних ігор всупереч зверненню Служби безпеки України, яка встановила зв'язок букмекера з російською федерацією, передає УНН.
Про це свідчать постанови Київського окружного адміністративного суду, оприлюднені в Єдиному державному реєстрі судових рішень:
https://reyestr.court.gov.ua/Review/112612060
https://reyestr.court.gov.ua/Review/112995058
https://reyestr.court.gov.ua/Review/112875586
https://reyestr.court.gov.ua/Review/112639014
Позови подані від двох юросіб групи, що працюють під брендом Pin-UP. 2 позови подала вже позбавлена за зв'язки з рф юрособа Вікторія-Софт, ще два — Укр Гейм Технолоджи, щодо якої рішення про анулювання ліцензії поки що не ухвалено.
У цих позовах компанії вимагали винести судову заборону на подальші рішення КРАІЛ щодо анулювання ліцензій Pin-UP, незважаючи на лист від СБУ, який надійшов у розпорядження комісії.
Згідно з матеріалами суду, йдеться про лист СБУ з вихідним номером № 5/7/14-18316дск. Він датований листопадом 2022 року. У ньому йдеться про те, що під час отримання ліцензії компанії Pin-UP вказали неправдиві дані та приховали зв'язок із резидентами рф.
Зміст цього листа частково викладено в рішенні КРАІЛ про анулювання ліцензії однієї з компаній Pin-UP — ТОВ "Вікторія-Софт" від 8 серпня. Це рішення оприлюднено на сайті комісії. У ньому, зокрема, підтверджується наявність інформації у СБУ про зв'язки компанії з рф.
Усі 4 позови Pin-UP про введення забезпечувальних заходів і судової заборони було відхилено.
Отже у КРАІЛ є законні підстави позбавити букмекера ліцензії у зв'язку з матеріалами СБУ про зв'язки компанії з росією.
Нагадаємо, 8 серпня КРАІЛ на підставі листа СБУ про зв'язки Pin-UP з росією, анулювала ліцензію тільки для однієї юридичної особи – ТОВ "Вікторія-Софт". Щодо іншої юрособи – ТОВ "Укр Гейм Технолоджи" жодного рішення з незрозумілих причин ухвалено не було.