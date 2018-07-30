Пілот загинув під час катастрофи невеликого літака в аеропорту Сан-Паулу
Київ • УНН
КИЇВ. 30 липня. УНН. Невеликий корпоративний літак розбився в ніч на понеділок під час посадки в аеропорту Кампу-де-Марті в бразильському місті Сан-Паулу. Під час аварії в літаку сталася пожежа. Про це повідомляє телеканал Globo з посиланням на пожежний департамент, інформує УНН.
Літак вилетів з Відейри (штат Санта-Катаріна) 29 липня о 15:30 за місцевим часом (21:30 за Києвом).За даними департаменту, НП сталася о 18:12 суботи за місцевим часом (0:12 неділі за Києвом). Шість пасажирів були врятовані і госпіталізовані в лікарні Сан-Паулу.
Літак Beechcraft King Air C90 належав компанії з виробництва упаковок Videplast. Пасажири повітряного судна є співробітниками цієї фірми або їх діловими партнерами. Літак був випущений в 2008 році.
Портал UOL, який посилається на авіаперевізника Infraero (Brazilian Airport Infrastructure Company) повідомляє, що другий пілот був доставлений в лікарню на вертольоті.
Як повідомляв УНН, у швейцарських Альпах літак врізався у льодовик, є загиблі.