Пилот погиб при крушении небольшого самолета в аэропорту Сан-Паулу
Киев • УНН
КИЕВ. 30 июля. УНН. Небольшой корпоративный самолет разбился в ночь на понедельник при посадке в аэропорту Кампу-де-Марти в бразильском городе Сан-Паулу. Во время аварии в самолете произошел пожар. Об этом сообщает телеканал Globo со ссылкой на пожарный департамент, информирует УНН.
Самолет вылетел из Видейра (штат Санта-Катарина) 29 июля в 15:30 по местному времени (21:30 по Киеву) .По данным департамента, ЧП произошло в 18:12 субботы по местному времени (0:12 воскресенья по Киеву). Шесть пассажиров были спасены и госпитализированы в больницы Сан-Паулу.
Самолет Beechcraft King Air C90 принадлежал компании по производству упаковок Videplast. Пассажиры воздушного судна являются сотрудниками этой фирмы или их деловыми партнерами. Самолет был выпущен в 2008 году.
Портал UOL, который ссылается на авиаперевозчика Infraero (Brazilian Airport Infrastructure Company) сообщает, что второй пилот был доставлен в больницу на вертолете.
Как сообщал УНН, в швейцарских Альпах самолет врезался в ледник, есть погибшие.