Пилососи в Україні збираються маркувати за євростандартами
Київ • УНН
КИЇВ. 31 травня. УНН. Кабінет міністрів у середу схвалив рішення, за яким в Україні пилососи та барабанні сушильні машини реалізовуватимуть з енергетичними етикетками європейського зразка, передає УНН з посиланням на прес-службу Держенергоефективності.
"31 травня на засіданні уряду затверджено розроблені Держенергоефективності технічні регламенти енергетичного маркування пилососів та побутових барабанних сушильних машин. Відповідно до цих регламентів всі пилососи та барабанні сушильні машини в Україні повинні реалізовуватися разом з енергетичними етикетками європейського зразка", - йдеться у повідомленні.
Голова Держенергоефективності Сергій Савчук заявив, що завдяки енергетичному маркуванню цієї техніки споживачі отримуватимуть повну та достовірну інформацію щодо класу її енергетичної ефективності. "Іншими словами, вони зможуть обрати енергоощадне обладнання. Його використання дозволить, наприклад, менше сплачувати за електроенергію", - додав він.
Також передбачається, що постачальники та розповсюджувачі цього побутового обладнання будуть зобов'язані включати інформацію про клас енергоефективності продукції до рекламних матеріалів.
Нагадаємо, енергетичне маркування отримають 15 видів побутової техніки.