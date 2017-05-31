Пылесосы в Украине собираются маркировать по евростандартам

"31 мая на заседании правительства утвержден разработанный Госэнергоэффективности технические регламенты энергетической маркировки пылесосов и бытовых барабанных сушильных машин. В соответствии с этими регламентами все пылесосы и барабанные сушильные машины в Украине должны реализовываться вместе с энергетическими этикетками европейского образца", - говорится в сообщении.

Председатель Госэнергоэффективности Сергей Савчук заявил, что благодаря энергетической маркировке этой техники потребители будут получать полную и достоверную информацию относительно класса его энергетической эффективности. "Иными словами, они смогут выбрать энергосберегающее оборудование. Его использование позволит, например, меньше платить за электроэнергию", - добавил он.

Также предполагается, что поставщики и распространители этого бытового оборудования будут обязаны включать информацию о классе энергоэффективности продукции в рекламные материалы.

Напомним, энергетическую маркировку получат 15 видов бытовой техники.