Пільговий період розмитнення "євроблях" в Україні хочуть продовжити

Відповідний законопроект №9522 зареєстрований в парламенті 1 лютого.



Цей документ пропонує парламенту продовжити пільговий період розмитнення автомобілів з іноземною реєстрацією з 90 днів до 180 днів.



Його авторами є депутати Верховної Ради Роберт Горват (фракція БПП), Валерій Лунченко ("Народний фронт") і Василь Петьовка ("Воля народу"),



Депутат Горват на своїй сторінці в Facebook підтвердив, що пільговий період пропонується продовжити на 180 днів замість 90, тобто до 23 травня поточного року.



“Зважаючи на вкрай високу кількість бажаючих розмитнити авто за пільговими ставками та надмірну завантаженість українських митниць, наступного тижня ми запропонуємо парламенту надати власникам авто на іноземній реєстрації додаткові три місяці для пільгового розмитнення автівок”, - зазначив Горват.



Як повідомляв раніше УНН, 25 листопада 2018 року набули чинності закони № 8487 і № 8488 про акцизи на легкові автомобілі, а також про посилення контролю над переміщенням і використанням автомобілів на іноземній реєстрації.