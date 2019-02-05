Льготный период растаможки "евроблях" в Украине хотят продолжить
Киев • УНН
КИЕВ. 5 февраля. УНН. Несколько народных депутатов предложили увеличить льготный период растаможка автомобилей с иностранной регистрацией до 23 мая 2019 года. Об этом сообщает УНН со ссылкой на соответствующие данные, содержащиеся на сайте Верховной Рады.
Соответствующий законопроект №9522 зарегистрирован в парламенте 1 февраля.
Этот документ предлагает парламенту продлить льготный период растаможки автомобилей с иностранной регистрацией с 90 дней до 180 дней.
Его авторами являются депутаты Верховной Рады Роберт Горват (фракция БПП), Валерий Лунченко ( "Народный фронт") и Василий Петевка ( "Воля народа"),
Депутат Горват на своей странице в Facebook подтвердил, что льготный период предлагается продлить на 180 дней вместо 90, то есть до 23 мая текущего года.
"Учитывая крайне высокое количество желающих растаможить авто по льготным ставкам и чрезмерную загруженность украинских таможен, на следующей неделе мы предложим парламенту предоставить владельцам авто на иностранной регистрации дополнительные три месяца для льготного растаможивания автомобилей", - отметил Горват.
Как сообщал ранее УНН, 25 ноября 2018 года вступили в силу законы № 8487 и № 8488 об акцизах на легковые автомобили, а также об усилении контроля над перемещением и использованием автомобилей на иностранном регистрации.