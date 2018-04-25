Пільговики зменшили борги перед "Нафтогазом" на 3,3%
Київ • УНН
КИЇВ. 25 квітня. УНН. За тиждень пільговики зменшили борги перед “Нафтогазом” на 3,3%, передає УНН з посиланням на компанію.
“Заборгованість контрагентів, які отримують газ від „Нафтогазу“ на пільгових умовах (відповідно до положення про ПСО), склала 69,8 млрд грн (зменшення на 2,4 млрд грн, або на 3,3% за тиждень)”, — йдеться у повідомленні.
Загалом, станом на 24 квітня 2018 року сумарна прострочена заборгованість підприємств ТКЕ, ТЕЦ перед “Нафтогаз України” складає близько 35,5 млрд грн. В порівнянні з минулим тижнем заборгованість зменшилась на 1,4 млрд грн (3,9%).
За тиждень виробники тепла зменшили борг на 1 353 млн грн (4,2%), підприємства ТЕЦ (виробництво електроенергії) — на 72 млн грн (1,6%), регіональні газозбутові підприємства — на 980 млн грн (2,8%).
Заборгованість промислових підприємств за минулий тиждень не змінилась та складає 2,8 млрд грн.
Заборгованість “Київенерго” за газ, використаний для виробництва теплової та електричної енергії, за минулий тиждень зменшилась на 490 млн грн (8,9%). Сумарна заборгованість “Київенерго” складає 5 млрд грн.
Нагадаємо, борг перед “Укртрансгазом” за послуги балансування за березень 2018 року зріс на 15% до 24,8 млрд грн.