Льготники уменьшили долги перед "Нафтогазом" на 3,3%

“Задолженность контрагентов, получающих газ от "Нафтогаза“ на льготных условиях (в соответствии с положением о ВСО), составила 69,8 млрд грн (уменьшение на 2,4 млрд грн, или на 3,3% за неделю)”, — говорится в сообщении.

Всего, по состоянию на 24 апреля 2018 года суммарная просроченная задолженность предприятий ТКЭ, ТЭЦ перед “Нафтогаз Украины” составляет около 35,5 млрд грн. По сравнению с прошлой неделей задолженность уменьшилась на 1,4 млрд грн (3,9%).

За неделю производители тепла уменьшили долг на 1 353 млн грн (4,2%), предприятия ТЭЦ (производство электроэнергии) — на 72 млн грн (1,6%), региональные газосбытовые предприятия — на 980 млн грн (2,8%) .

Задолженность промышленных предприятий за прошедшую неделю не изменилась и составляет 2,8 млрд грн.

Задолженность “Киевэнерго” за газ, использованный для производства тепловой и электрической энергии, за прошедшую неделю уменьшилась на 490 млн грн (8,9%). Суммарная задолженность “Киевэнерго” составляет 5 млрд грн.

Напомним, долг перед “Укртрансгазом” за услуги балансирование на март 2018 года вырос на 15% до 24,8 млрд грн.