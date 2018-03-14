Пільговики на третину збільшили борг перед "Нафтогазом"
Київ • УНН
КИЇВ. 14 березня. УНН. Заборгованість контрагентів, які отримують газ від “Нафтогазу” на пільгових умовах за тиждень збільшилась на 32,4%, передає УНН з посланням на повідомлення компанії.
“Заборгованість контрагентів, які отримують газ від „Нафтогазу“ на пільгових умовах (відповідно до положення про ПСО), склала 74,2 млрд грн (+32,4% за тиждень)”, — розповіли у “Нафтогазі”.
Зазначається, що станом на 13 березня сумарна прострочена заборгованість підприємств ТКЕ, ТЕЦ перед НАК “Нафтогаз України” складає близько 36,9 млрд грн. В порівнянні з минулим тижнем заборгованість збільшилась на 7 874 млн грн (27,1%).
За тиждень виробники тепла збільшили борг на 6 889 млн грн (27,2%), підприємства ТЕЦ (виробництво електроенергії) — на 986 млн грн (26,4%), регіональні газозбутові підприємства — на 10 298 млн грн (38,1%).
“Зростання заборгованості ТКЕ, ТЕЦ та газозбутових підприємств протягом третього тижня місяця є типовим та пояснюється оформленням актів прийому-передачі обсягів газу, використаного у лютому 2018 року, а розрахунки населення за послуги з постачання теплової енергії у попередньому місяці здійснюються до 25-го числа поточного місяця. Крім того, з початком опалювального сезону значно зросли обсяги використання природного газу”, — пояснили у компанії.
При цьому, заборгованість промислових підприємств не змінилась та складає 2,8 млрд грн.
У “Нафтогазі” додали, що заборгованість “Київенерго” за газ, використаний для виробництва теплової та електричної енергії, за минулий тиждень збільшилась на 2 111 млн грн (62,5%). Сумарна заборгованість Київенерго складає 5 490 млн грн.
Нагадаємо, голова правління НАК “Нафтогаз України” Андрій Коболєв під час візиту до США обговорив з американськими високопосадовцями ідею припинення системи покладення на “Нафтогаз” спеціальних обов’язків (ПСО).